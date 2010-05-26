Євро на міжбанку йде вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9210/7,9270, на 12:00 звузився спред 7,9220/7,9265 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2524/0,2526, на 12:00 ціни зросли до 0,2540/0,2541. У Росії курс долар-рубль впав, і на 12:00 встановився на рівні 31,2100 (-0,4150).

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями - 9,7305/9,7405, на 12:00 ціни пішли вгору - 9,7705/9,7800.