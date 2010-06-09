Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту, в середньому, по 7,93 грн./дол., продають – по 7,95 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 8 червня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,94 грн./дол., з продажу – в межах 7,95-7,97 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках трохи знизився відучора, і сьогодні становить 9,37 грн./євро, продажу – знизився на 0,4% - до 9,56 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,30-9,47 грн./євро, з продажу – в межах 9,48-9,83 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 8 червня знизився на 0,2%, і сьогодні становить 0,2418 грн./рубль, продажу – на 0,3% - до 0,2521 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2330-0,2480 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2490-0,2560 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,93 грн./дол., продажу – 7,95 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,89-7,94 грн./дол., з продажу – в межах 7,95-7,97 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва не змінився відучора, і сьогодні становить 9,39 грн./євро, курс продажу знизився на 0,3% - до 9,52 грн./євро. Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 9,20-9,47 грн./євро, з продажу – в межах 9,48-9,60 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 0,3% порівняно з 8 червня, і сьогодні становить 0,2431 грн./рубль, продажу – на 0,1% - до 0,2528 грн./рубль. Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2330-0,2480 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2490-0,2600 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,89/7,97 грн., євро – 9,30/9,60 грн., рубль – 0,2050/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,92/7,96 грн., євро – 9,25/9,65 грн., рубль – 0,2430/0,2530 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,91/7,955 грн., євро – 9,35/9,55 грн., рубль – 0,2460/0,2540 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 9 червня, становить: гривні до долара США – 7,9194, до євро – 9,457347, до російського рубля – 0,25046.