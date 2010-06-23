Тимошенко: Янукович і Азаров вивели криміналітет з підпілля

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО критикує владу за зростання до рекордної позначки рівня злочинності в Україні.

Як повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО, про це вона заявила сьогодні під час прес-конференції в Миколаєві.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, з приходом влади Віктора ЯНУКОВИЧА значно зріс рівень злочинності, що свідчить про легалізацію криміналітету і повернення у життя країни злочинних схем. "Легалізований весь криміналітет, який був відсторонений від життя країни, який був урезонений, заспокоєний, і сьогодні криміналітет з підпілля вийшов", - сказала вона. Свідченням цього, додала Ю.ТИМОШЕНКО, є той факт, що “за даними МВС, злочинність в Україні виросла на 36,4%". "Особливо тяжкі злочини - на 43,6%, середньої тяжкості злочини – на 56,1%, і що викликає шок у суспільства - що навмисні вбивства в Криму зросли за час урядування уряду ЯНУКОВИЧА-АЗАРОВА на 40%", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що рекордно високі показники злочинності зафіксовано і в інших регіонах України. "На моїй рідній Дніпропетровщині ЯНУКОВИЧ-АЗАРОВ забезпечили таку політику, що на 63% зросла в цілому вся злочинність в Дніпропетровській області. Та й на Донеччині, де вважають своїм ЯНУКОВИЧА, - на 46%", - додала вона. Лідер БЮТ вважає, що в Україні розпочалася “епоха навмисних вбивств” з метою переділу майна та власності.