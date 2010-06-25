Погода на суботу

26 червня за прогнозами синоптиків грозові дощі очікуються у Вінницькій та Одеській областях України. У Карпатах йтимуть дуже сильні дощі, в окремих пунктах можливий град.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с, вдень під час гроз подекуди шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів та крайньому сході до 22°, в карпатському регіоні 8-13°; вдень у західних областях 17-22°, у східній частині 28-33°, на решті території 22-27°.

У Києві та столичній області пройдуть короткочасні дощі (вночі місцями), подекуди з грозою. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози поривчастий. Температура вночі в області 14-19°, вдень 22-27°. По м. Києву температура вночі 16-18°, вдень близько 25°.

25 червня температура води в Чорному та Азовському морях 23-25°, в Дніпрі біля Києва 23°.