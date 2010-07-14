Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають – по 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився, порівняно з 13 липня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,89 грн./дол., продажу – в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,7% відучора і сьогодні становить 9,91 грн./євро, продажу – на 0,8% - до 10,08 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 9,85-10,00 грн./євро, продажу – в межах 10,00-10,15 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках порівняно з 13 липня підвищився на 0,7% і сьогодні становить 0,2488 грн./рубль, продажу – на 0,8% - до 0,2578 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2350-0,2540 грн./рубль, продажу – в межах 0,2550-0,2600 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,88 грн./дол., курс продажу – 7,91 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 7,85-7,89 грн./дол., продажу – в межах 7,90-7,93 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва відучора підвищився на 0,9% і сьогодні становить 9,92 грн./євро, курс продажу – на 0,8%, до 10,05 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 9,70-10,00 грн./євро, продажу – в межах 10,00-10,11 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля в комбанках столиці підвищився на 0,9% порівняно з 13 липня і сьогодні становить 0,2475 грн./рубль, продажу – на 0,8% - до 0,2576 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2350-0,2540 грн./рубль, продажу – в межах 0,2559-0,2590 грн./рубль.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 14 липня, становить: гривні до долара США – 7,9022, до євро – 9,932275, до російського рубля – 0,25611.