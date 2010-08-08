В Черкаській області знизили ціни на хліб

В Черкаській області знижено ціни на хліб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова Черкаської обласної державної адміністрації Сергій ТУЛУБ.

За словами голови Черкаської ОДА, «напередодні без жодних об’єктивних підстав та попереднього декларування оптово-відпускної ціни за наказом директора ВАТ «Уманьхліб» Василя КОЗАКА було підвищено ціну на 10 копійок».

За дорученням С.ТУЛУБА «ситуацію навколо необ’єктивного підвищення цін на хліб та хлібобулочні вироби було врегульовано». Цінова інспекція, яка вивчала ситуацію на підприємстві, з’ясувала, що жодних об’єктивних підстав для підвищення цін на хліб та хлібобулочні вироби не було.

Коментуючи ситуацію, що склалася, голова Черкаської обласної державної адміністрації назвав «спекулятивними» заяви окремих експертів щодо неминучого подорожчання хлібу.

«Немає жодних об’єктивних підстав для підвищення цін на хліб. І ці спекулятивні заяви, коли хтось хоче перекласти на плечі наших людей ті надприбутки, або за рахунок якоїсь ситуації заробити такі надприбутки. Ми будемо займатися цими випадками», - сказав С.ТУЛУБ.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня у місті Умань Черкаської області зросли ціни на хлібобулочні вироби. В середньому вартість різних сортів хлібу і батону збільшилася на 10 копійок.

Підвищило ціну місцеве підприємство - ЗАТ “Уманьхліб”, - яке є найбільшим виробником і постачальником хлібу в Уманському районі.

Як повідомили у ЗАТ "Уманьхліб", такий крок зумовлений зростанням собівартості хлібобулочних виробів через підвищення з 1 серпня тарифів на газ, який використовується на виробництві.