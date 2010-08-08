Завершилася "Древлянська толока"

У Коростені Житомирської області відбувся Всеукраїнський фестиваль історичної реконструкції „Древлянська толока”.

Як передає кореспондент УНІАН, фестиваль тривав три дні - з 6 по 8 серпня.

В рамках фестивалю його учасники - провідні історики та науковці з 10 областей України й Києва, місцеві жителі, представники влади – взяли участь у науково-практичному семінарі „Експериментальна археологія: стародавні технології та моделювання”.

Заходи проводилися на території древнього городища Коростеня - на Красній гірці .

Там пройшло урочисте відкриття фестивалю, відтворення гончарного виробництва та давньоруського бортництва, дискусії та інші заходи.

Як відомо, Коростень Житомирської області вважається прадавньою столицею древлян. Археологічні знахідки доводять, що Коростень, як місто-центр князівства часів Київської Русі, існувало вже на початку VIII ст.