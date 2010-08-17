КМДА посилює контроль за комунальними підприємствами

При КМДА створено постійно діючу координаційну робочу групу з розгляду питань фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відповідне розпорядження підписав в.о. голови КМДА Олександр ПОПОВ.

Як зазначено у розпорядженні, головою координаційної групи призначено заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА.

Згідно із затвердженим положенням, серед основних завдань координаційної групи: аналіз роботи підприємств комунальної форми власності, підготовка пропозицій щодо їхньої оптимізації (у т.ч. ліквідації або реорганізації), внесення пропозицій щодо проведення перевірок фінансово-господарської діяльності установ та організацій тощо.

Крім того, координаційна група має право надавати пропозиції щодо преміювання чи депреміювання керівників комунальних підприємств, а також, за потреби, притягнення їх до відповідальності, передбаченої чинним законодавством.