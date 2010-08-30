Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,88 грн./дол., продають – по 7,91 грн./дол. Курс купівлі/продажу не змінився порівняно з 29 серпня, повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,90 грн./дол., із продажу – в межах 7,90-7,92 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках дещо підвищився відучора й сьогодні становить 9,96/10,11 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 9,80-10,04 грн./євро, із продажу – в межах 10,07-10,20 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 29 серпня знизився на 0,3%, і сьогодні становить 0,2492 грн./рубль, курс продажу – підвищився на 0,5%, до 0,2572 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2400-0,2530 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2550-0,2600 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,88 грн./дол., курс продажу – 7,91 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 7,87-7,90 грн./дол., із продажу – в межах 7,90-7,95 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва відучора дещо підвищився і сьогодні становить 9,96/10,11 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 9,80-10,04 грн./євро, з продажу – в межах 10,07-10,16 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці знизився на 0,3%, порівняно з 29 серпня, і сьогодні становить 0,2493 грн./рубль, курс продажу – підвищився на 0,7%, до 0,2578 грн./рубль. Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2400-0,2530 грн./рубль, із продажу – в межах 0,2559-0,2620 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,87/7,92 грн., євро – 9,80/10,10 грн., рубль – 0,2300/0,2580 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,88/7,92 грн., євро – 9,80/10,25 грн., рубль – 0,2490/0,2600 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,88/7,915 грн., євро – 9,95/10,15 грн., рубль – 0,2520/0,2610 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 30 серпня, становить: гривні до долара США – 7,887, до євро – 10,026743, до російського рубля – 0,25693.