Нацрада скасувала свої рішення щодо ліцензій "5-му каналу" та ТВі

Сьогодні на своєму засіданні Національна рада з питань телебачення і радіомовлення на виконання постанови Київського апеляційного адміністративного суду скасувала свої попередні рішення від 27 січня 2010 року про визначення переможців конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням вільних телеканалів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацради, окрім цього, ухвалено рішення про анулювання двох ліцензій на ефірне мовлення (телебачення) “5 каналу” та анулювання низки додатків до ліцензії на мовлення телеканалу ТВі.

Водночас, як пояснив голова Національної ради Володимир МАНЖОСОВ, ці телекомпанії матимуть змогу мовити в тих умовах, які вони мали до проведення цього конкурсу.

”Ми анулюємо старі додатки і видамо нові з тими частотами, які були в компанії до проведення цього конкурсу. У триденний термін ми повідомляємо канал - канал подає заяву, і, враховуючи суспільний резонанс, на найближчому засіданні розглянемо ці заяви”, - сказав він.

У свою чергу, як повідомляє “Телекритика”, юрист каналу ТВі Юрій КРАЙНЯК висловив заперечення щодо такого рішення. На його переконання, Нацрада перевищила свої повноваження, коли анулювала додатки до ліцензій.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня 2010 року Київський окружний адміністративний суд повністю задовольнив позовні вимоги медіа-холдингу U. A. Inter Media Group, скасувавши рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2009 року про результати конкурсу, відповідно до якого TBi отримав 33 частоти, "5 канал" – 26 частот.

30 серпня Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про надання частот телеканалам ТВi і "5 канал".

Телеканал ТВі заявив про намір оскаржити це рішення у Вищому адміністративному суді України.