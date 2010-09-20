Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,9367 грн./дол., продають – по 7,9670 грн./дол., повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,9250-7,9600 грн./дол., продажу – в межах 7,9550-7,9950 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,0883%, продажу знизився на 0,0454% і сьогодні становить 10,3091/10,4652 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,2100-10,3900 грн./євро, продажу – в межах 10,4000-10,5500 грн./євро.

Курс купівлі/продажу готівкового рубля в комбанках підвищився на 0,4% і сьогодні становить 0,2509/0,2574 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2480-0,2550 грн./рубль, продажу – в межах 0,2557-0,2600 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,9353 грн./дол., курс продажу – 7,9688 грн./дол. Курс дещо знизився.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют щодо купівлі долара коливаються в межах 7,9200-7,9600 грн./дол., продажу – в межах 7,9550-7,9950 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва підвищився на 0,2% і сьогодні становить 10,3192 грн./євро, курс продажу – знизився на 0,09%, до 10,4604 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,2800-10,3900 грн./євро, продажу – в межах 10,4000-10,5500 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці підвищився на 0,24% і сьогодні становить 0,2506 грн./рубль, продажу – на 0,7% – до 0,2579 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2540 грн./рубль, продажу – в межах 0,2557-0,2600 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 7,94/7,98 грн., євро – 10,2/10,5 грн., рубль – 0,235/0,258 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,94/7,98 грн., євро – 10,250/10,550 грн., рубль – 0,250/0,260 грн.

«ПриватБанк»: долар США – 7,925/7,965 грн., євро – 10,20/10,50 грн., рубль – 0,251/0,259 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 20 вересня, становить: гривні до долара США – 7,919200, до євро – 10,342475, до російського рубля – 0,254780.