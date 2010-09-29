У Криму оголосили штормове попередження

У Криму оголошено штормове попередження.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в АРК, 29 вересня в лісах Криму збережеться надзвичайна пожежна небезпека. Вдень на півострові очікується південний вітер із швидкістю 5 м/с, температура повітря вночі 23-25 тепло.

30 вересня і 1 жовтня в Криму очікується різке погіршення погоди - сильні зливи, грози, місцями град, посилення південно-західного вітру до 15-20 м/с, пориви 25-30 м/с.

1 жовтня очікується зниження нічної температури повітря до 8-13 градусів тепла, денної - до 13-18 тепла.