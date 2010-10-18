Долар на міжбанку росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями: 7,9445/7,9510, на 12:00 ціни підвищилися - 7,9485/7,9520 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2601/04, на 12:00 ціни підвищилися 0,2603/05. У Росії курс долар-рубль зріс, і на 12:00 встановився на рівні 30,5650 (+0,3550).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,3874/76, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривна відкрився такими індикативними котируваннями - 11,0220/11,0335, на 12:00 ціни становили 11,0230/11,0295.