Євро на міжбанку падає далі

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися незначним підвищенням котирувань – 7,9630/7,9700 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту знизилися – 0,2539/43, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,4315/10,4445. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову впали – 1,3090/92 (понеділок — 1,3280/82).

У понеділок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9350/7,9550.