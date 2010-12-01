Євро на міжбанку падає далі

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань, що продовжувалося, – 7,9635/7,9740 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту знизилися до 0,2533/0,2537, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,4135/10,4295. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися – 1,3072/1,3074 (вівторок – 1,3090/1,3092).

У вівторок, 30 листопада, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією щодо валютної пари USD/UAH – 7,9350/7,9550.