У Криму оголосили штормове попередження

У Криму оголошено штормове попередження на 23-24 січня.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, сьогодні вдень і завтра вночі у Криму очікуються сильні дощі з переходом у сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, посилення вітру до 15-20 м/с.

Окрім того, у річках південно-західного передгір'я і Південного берега Криму очікується підйом рівня води на 0,3-0,8 м.

На дорогах і гірських перевалах Криму проїзд забезпечено, чергують 62 особи, а також 33 одиниці спецтехніки.