Погода на суботу

Завтра у північних та східних областях України без істотних опадів, на решті території невеликий сніг (вночі у центральних областях місцями).

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на дорогах - ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с, у південній та східній частині пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16° морозу, на сході країни та півночі Лівобережжя до 20°, вдень 5-10° морозу, у південних областях та на Закарпатті вночі 7-12°, вдень 0-5° морозу.

У Криму невеликий сніг та дощ, температура вночі 1-6° морозу (на Південному узбережжі 0-2° тепла), вдень 2-7° тепла.

У Київській області у суботу опади не очікуються, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу. У Києві температура вночі 12-14°, вдень 6-8° морозу.