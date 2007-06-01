Погода на вихідні

2 червня на території України очікується мінлива хмарність. В західних, а вдень і у північних областях пройдуть грозові дощі, в західній частині місцями сильні зливи. На решті території місцями короткочасний дощ, гроза. В Україні в окремих районах спостерігатимуться шквали 15-20 м/с, град. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 16-21°, вдень 25-30°, у східній частині до 34°; в західних областях вночі 10-15°, вдень 20-25°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 10-15°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на Закарпатті пройдуть грозові дощі, місцями сильні зливи, град, шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 20-25° (в горах вночі 8-13°, вдень 10-15°).

3-4 червня утримається мінлива хмарність. Часом дощі (3 червня в західних та північних областях, вночі 4 червня на Прикарпатті місцями сильні дощі), в окремих районах град, шквали 15-20 м/с; вночі 3 червня у південній частині, 4 червня у північних, центральних та східних областях переважно без опадів. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, на півдні до 21°, в західних, 4 червня і в північних та східних областях 10-15°; вдень зниження температури до 20-25°, у південній частині 3 червня 25-30°, 4 червня 22-27°.

На Закарпатті: грозові дощі (вдень 3 та вночі 4 червня сильні дощі), в окремих районах град, шквали 15-20 м/с; температура вночі 12-17°, вдень 22-27° (в горах вночі 8-13°, вдень 14-19°).

5-6 червня - без опадів, лише вночі 5 червня в західних областях пройдуть короткочасні дощі, грози. Температура вночі 9-15° (5 червня на півночі Лівобережжя та Луганщини місцями 6-8° тепла), у південній частині 12-18°; вдень 22-28°.

2 червня у м.Києві та столичній області очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, під час грози - шквали 15-20 м/с. Температура у Києві вночі 18-20°, вдень 26-28°; по області вночі 15-20°, вдень 25-30°.

3-4 червня буде мінлива хмарність. 3 червня вночі сильні дощі з грозами, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с, вдень місцями короткочасний дощ, гроза; 4 червня без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3 червня 13-18°, 4 червня 10-15°; зниження денної температури до 20-25°.

5-6 червня без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 22-28°.