Погода на вихідні

Завтра в Україні опади не очікуються, лише вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 10-15°, на узбережжі морів до 18-20°, на сході країни місцями 6-9° тепла; вдень 25-30°; у Карпатах вночі 7-12°, вдень 16-21°.

10-11 червня - у південній частині невелика хмарність, без опадів. На решті території мінлива хмарність; вночі без опадів, вдень окремі короткочасні грозові дощі (у північних, Полтавській, Харківській області без істотних опадів, лише вдень 11 червня короткочасні дощі, грози). Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів до 20°, у східній частині місцями 6-9° тепла; вдень 26-31°, у південних областях місцями до 33°, у західних, 11 червня й у північних областях 23-28°.

12 червня в Україні, крім північної частини, місцями короткочасні дощі, грози; 13 червня без опадів, лише у Карпатах та на Прикарпатті невеликі дощі, місцями грози. Температура вночі 10-16°, на узбережжі до 20°, у східній частині місцями 6-8°; вдень 21-27°.

У Києві та області у суботу опади не очікуються. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 11-13°, вдень 27-29°; по області вночі 10-15°, вдень 25-30°.

10-11 червня - мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише вдень 11 червня короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°; вдень 10 червня 26-31°, 11 червня 23-28°.

12-13 червня - без опадів. Температура вночі 10-16°, вдень 21-27°.