Погода на суботу

Завтра у Криму, Приазов`ї, у східних областях та окремих пунктах західних і північних областей України очікуються невеликі короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°, в Криму 14-19°; у Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

У Київській області у суботу вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 18-23°. У Києві температура вночі близько 10°, вдень 20-22°.