У Києві горів ресторан

У Києві пожежа пошкодила ресторан у Петропавлівській Борщагівці.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ Києва.

За їх даними, працівники ДАІ Святошинського району спільно з МНС та працівниками міліції Київської області сьогодні близько 5-ї години ранку рятували ресторан від вогню.

Вогнем було охоплено не лише центральну будівлю ресторану, а й прилеглі до нього 9 будиночків. Знищено покрівлю центрального приміщення, меблі та інвентар, який знаходився у ресторані.

Завдані матеріальні збитки поки що встановлюються.

“На щастя, обійшлося без людських жертв, оскільки в таку пору відвідувачів вже не було, а двоє охоронців, що були присутні на час пожежі, травм не отримали”, - йдеться в повідомленні.

На місці події працюють експерти, вибухотехніки Київської області та слідчо-оперативна група.