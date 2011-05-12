Уряд влітку зіб'є ціни на цукор

Міністерство аграрної політики і продовольства України має намір найближчим часом провести інтервенцію 80 тис. тонн цукру з Аграрного фонду для запобігання ціновим коливанням на цей продукт.

Про це заявив учора на брифінгу міністр аграрної політики і продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК, повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

«Сьогодні уряд тримає на контролі ситуацію на ринку цукру, зокрема, його наявності і цінової політики. Зараз ситуація стабільна. Для майбутніх форвардних закупівель цукру виділено 680 млн. грн.», – сказав міністр.

За його словами, найближчим часом міністерство розпочне інтервенцію цукру на внутрішній ринок. «В Аграрному фонді є 80 тисяч тонн цукру, з яким ми найближчим часом розпочнемо інтервенцію на внутрішній ринок для того, щоб уникнути цінових коливань на ринку цукру в період літньої заготівлі продуктів», – зазначив М.ПРИСЯЖНЮК.

«Сьогодні планується завезти ще 260 тисяч тонн цукру-сирцю. Міністерство економіки вже квоту розподілило. Я переконаний, що цей цукор буде завезений в повному обсязі, якщо це буде необхідно. Днями ми плануємо провести нараду щодо уточнення графіка завезення цукру-сирцю», – додав міністр аграрної політики.