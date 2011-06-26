Погода на завтра

Завтра, 27 червня, в Україні утримаються несприятливі погодні умови.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, очікуються грозові дощі, часом сильні дощі, у центральних, південних областях та Криму, а вдень і у північних областях місцями дуже сильні дощі, в окремих районах град.

Температура вночі становитиме 9-14°, в Криму та Приазов'ї місцями до 18°; вдень 14-19°, у східній частині 22-27.

У західних областях місцями невеликий дощ, температура вночі 4-9°, вдень 16-21°.

Вітер в Україні північно-східний (в Криму, Приазов'ї та у східних областях - південно-східний), 7-12 м/с, пориви вітру та шквали 15-22 м/с, у південній частині місцями 25-30 м/с.

У Києві та Київській області на завтра синоптики прогнозують сильний дощ, вдень місцями дуже сильний дощ, в окремих районах град, гроза. Вітер північно-східний, 7-12 м/с, пориви вітру 17-22 м/с.

Температура вночі по області 9-14°, вдень 14-19°, у Києві вночі 11-13°, вдень 15-17°.

Сьогодні, 26 червня, температура води в Чорному морі 19-24°, в районі Феодосії та Одеси 16°, в Азовському морі 24-26° в Дніпрі біля Києва - 22°.