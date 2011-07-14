У Криму оголосили штормове попередження
11:52, 14 липня 2011Суспільство
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Зливи, град, вітер швидкістю до 20 м/с.
Кримське управління МНС оголосило на сьогодні штормове попередження в регіоні через прогнозоване погіршення погоди - на півострові місцями очікуються зливи, град, вітер швидкістю до 20 м/с.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління МНС.
У лісах Криму збережеться висока пожежна небезпека.
13 липня сильний вітер повалив дерева в Євпаторії, а зливою підтоплене приміщення дитячого театру «Золотий ключик».
За даними прес-служби мерії, над Євпаторією пронісся ураган з проливним дощем і сильним вітром. Пошкоджені лінії електропередач. Від великої кількості опадів найбільше постраждала стара частина міста.
Негода залишила без світла
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