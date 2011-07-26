Євро на міжбанку йде вгору

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань – 7,9930/7,9965 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту піднялися – 0,2899/0,2903, котирування по євро-гривні пішли вгору – 11,5940/11,6005. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,4494/96 (понеділок - 1,4340/42).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.