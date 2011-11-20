Погода на завтра
13:45, 20 листопада 2011Суспільство
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Від мінуса до плюса
Завтра в Україні опади не очікуються, вночі та вранці, крім східної частини, місцями туман.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.
Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, на узбережжі Криму 1-6° тепла; вдень 0-5° тепла, в Криму 6-9°; у Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень близько 0°.
У Київській області у понеділок вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла; вдень 0-5° тепла. У Києві температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.
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