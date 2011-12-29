Долар на міжбанку росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями 8,0410/8,0490, на 12:00 ціни зросли 8,0490/8,0560 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2504/09, на 12:00 ціни знизилися 0,2498/0.2503. У Росії курс долар-рубль зріс, і на 12:00 встановився на рівні 32,1610 (+0,5035).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні встановилися на рівні 1,2917/19, змінюючись у достатньо вузькому діапазоні. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями 10,3855/10,3975, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,3940/10,4070.