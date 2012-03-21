Проведення Євро-2012 принесе 1 млрд. доларів додатково

Експерти Національного банку України оцінюють додаткові надходження валюти до країни від проведення чемпіонату з футболу Євро-2012 на рівні 1 млрд. дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Департаменту з управління валютним резервом і здійснення операцій на відкритому ринку Національного банку України Олександр ДУБИХВОСТ під час круглого столу на тему: «Валютизація або дедоларизація: куди рухається українська фінансова система?».

«Туристи приїдуть, команди приїдуть, витратять. За оцінками наших експертів, за підсумками року проведення Євро-2012 дасть 1 млрд. дол.», - сказав О.ДУБИХВОСТ.

Довідка УНІАН. Дефіцит зведеного платіжного балансу України за підсумками 2011 року становив 2,448 млрд. дол. порівняно з профіцитом 5,031 млрд. дол. за 2010 рік.

Дефіцит поточного рахунку збільшився до 9,280 млрд. дол. (5,5% від ВВП) порівняно з 3,018 млрд. дол. (2,2% від ВВП) у 2010 році.

У 2011 році профіцит фінансового і капітального рахунку становив 6,8 млрд. дол. (у 2010 році - 8 млрд. дол.).