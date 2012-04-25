У Київському зоопарку - чергова смерть

У столичному зоопарку помер молодий плямистий олень. Про це газеті "Сегодня" розповів доцент кафедри анатомії тварин Нацуніверситету біоресурсів і природокористування Олег Мельник.

«Причина загибелі ще не встановлена. Результати експертизи будуть наприкінці тижня", - підкреслив він.

Директор зоопарку Олексій Толстоухов загибель тварини поки не коментує. У зоопарку залишилося 4 плямистих оленя. Нагадаємо, восени померли два оленя Давида. Були підозри, що їх отруїли.