Екс-пасинок Фірташа зник із лікарні

Екс-пасинок співвласника «РосУкрЕнерго » Дмитра ФІРТАША Сергій КАЛИНОВСЬКИЙ залишив приватну клініку "Біофармтех", де лікувався після ДТП, у якій загинули двоє людей.

Про це "Українській правді" підтвердили в самій клініці.

Водночас начальник департаменту по зв`язках із громадськістю МВС Костянтин СТОГНІЙ повідомив "УП", що охорона з С.КАЛИНОВСЬКОГО була знята ще кілька місяців тому за рішенням суду.

"Йому був змінений запобіжний захід з утримання під вартою на підписку про невиїзд", - зазначив К.СТОГНІЙ.

За інформацією "УП", підписку про невиїзд підписував не сам С.КАЛИНОВСЬКИЙ, а його брат Олександр КАЛИНОВСЬКИЙ і мати Марина ФІРТАШ.

"Ми говорили, що рішення суду про зміну запобіжного заходу було недоцільним. Міліція не могла його охороняти - нас обвинувачували в порушенні прав громадян. Де зараз знаходиться обвинувачуваний, нам невідомо. Відповідно до закону, він має право пересуватися тільки в межах Києва", - підкреслив К.СТОГНІЙ.

За його словами, на даний момент справою займається міська прокуратура Києва. "Якщо він не буде приходити на допити, міліцію можуть зобов`язати заарештувати обвинувачуваного", - повідомив начальник департаменту по зв`язках із громадськістю МВС.

К.СТОГНІЙ зазначив, що після ухвалення рішення суду, міліція ще якийсь час перебувала на території клініки на прохання керівництва "Біофармтех".

Разом з тим, брат С.КАЛИНОВСЬКОГО - Олександр повідомив "УП", що йому невідоме місцеперебування обвинувачуваного.

"Я сам поза межами Києва. Я сам не в курсі, що там сталося. У Києві буду тільки післязавтра. Доти ніяких коментарів не буде", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, аварія за участю С.КАЛИНОВСЬКОГО - молодшого сина нафтового бізнесмена Зіновія КАЛИНОВСЬКОГО і екс-дружини співвласника « РосУкрЕнерго » Д.ФІРТАША М.ФІРТАШ – сталася 30 травня близько 5-ї години ранку. BMW М6, за кермом якого знаходився С.КАЛИНОВСЬКИЙ, врізався в припарковані "Жигулі" на бульварі Шевченка, 23 у Києві. Пасажир "Жигулів", службовець Внутрішніх військ, загинув на місці. Із С.КАЛИНОВСЬКИМ у машині їхала його 25-річна подруга, яка через кілька днів померла від одержаних травм.