Верховна Рада повернула через суд 1 гектар на київському Подолі

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із ЗМІ прокуратури Києва.

Встановлено, що земельну ділянку площею 1,074 га на вулиці Глибочицькій, 73-77 вартістю 14 млн грн було незаконно вилучено з користування Верховної Ради України та передано приватному підприємству для будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративно-житлового комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і торгівельного призначення та підземним паркінгом.

Наразі рішення суду перебуває на виконанні, зазначили в прокуратурі.