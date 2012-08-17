Верховна Рада повернула через суд 1 гектар на київському Подолі
01:14, 17 серпня 2012Суспільство
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Рішенням Господарського суду Києва від 31 липня 2012 року задоволено позов прокуратури столиці та витребувано із незаконного володіння комерційної структури земельну ділянку.
Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із ЗМІ прокуратури Києва.
Встановлено, що земельну ділянку площею 1,074 га на вулиці Глибочицькій, 73-77 вартістю 14 млн грн було незаконно вилучено з користування Верховної Ради України та передано приватному підприємству для будівництва, експлуатації та обслуговування адміністративно-житлового комплексу з вбудованими та прибудованими приміщеннями громадського і торгівельного призначення та підземним паркінгом.
Наразі рішення суду перебуває на виконанні, зазначили в прокуратурі.
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