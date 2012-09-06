Торги на міжбанку відкрилися ростом долара і євро

11:13, 06 вересня 2012
Суспільство
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У четвер, 6 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зростанням котирувань - 8,1400 / 8,15.

Євро долар

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2528 / 33, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,2725 / 10,2870. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли до 1,2620 / 22 (середа - 1,2529 / 31).

У середу, 5 вересня, Нацбанк на ринок не виходив.

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