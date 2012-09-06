Торги на міжбанку відкрилися ростом долара і євро

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися - 0,2528 / 33, котирування по євро-гривні пішли вгору - 10,2725 / 10,2870. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли до 1,2620 / 22 (середа - 1,2529 / 31).

У середу, 5 вересня, Нацбанк на ринок не виходив.