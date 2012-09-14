Завтра в Україні - до +30°

На решті території без опадів, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Вітер південно-західний, вдень на заході країни північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, на узбережжі морів до 18°; вдень 22-27°, у південній частині місцями 30°, в західних областях 15-20°.

У Києві та області у суботу вночі без опадів, у другій половині дня короткочасні дощі, місцями грози. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 11-13°, вдень 24-26°. По області - вночі 9-14°, вдень 22-27°.

Сьогодні температура води становила у Чорному та Азовському морях 20-21°, у Дніпрі біля Києва 17°.