Офіційний курс валют на 3 жовтня

04:00, 03 жовтня 2012
Суспільство
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Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

Нацбанк встановив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD – 799.3000 (на 2 жовтня – 799.3000)

100 EUR – 1033.4949 (на 2 жовтня – 1029.2586)

10 RUR – 2.5672 (на 2 жовтня – 2.5574)

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