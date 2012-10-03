Офіційний курс валют на 3 жовтня

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до світових валют.

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 3 жовтня Нацбанк встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD – 799.3000 (на 2 жовтня – 799.3000) 100 EUR – 1033.4949 (на 2 жовтня – 1029.2586) 10 RUR – 2.5672 (на 2 жовтня – 2.5574) Усі курси валют на 3 жовтня

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