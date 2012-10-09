Долар і євро на міжбанку ростуть
10:41, 09 жовтня 2012Суспільство
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Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань - 8,1270/8,1360 грн/дол., з євро - 10,5430/10,5575 грн/євро.
Євро і долар пішли вгору
У вівторок, 9 жовтня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1270/8,1360 грн/дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2612/16, котирування по євро-гривні пішли вгору – 10,5430/10,5575. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2976/78 (понеділок - 1,2983/85).У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.
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