На Троєщину у четвер запустять трамвай - тиждень кататимуть безплатно

У Києві 25 жовтня з 6-ї години ранку почне працювати для перевезення пасажирів швидкісний трамвай на Троєщині.

Про це УНІАН повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Передбачено, що 24 жовтня відбудеться тестовий проїзд трамвая. Сьогодні ж голова КМДА Олександр Попов проінспектував, як тривають роботи з реконструкції та добудови цієї трамвайної лінії. Зокрема, він ознайомився із особливостями нового комбі-квитка та проїхався трамваєм до станції «Троєщина-2», на якій незабаром мешканці Дніпровського та Деснянського районів зможуть пересісти на кільцеву електричку та дістатися правого берега Дніпра.

«На час, поки ми зводитимемо метро на Троєщину, трамвай з пересадкою на кільцеву електричку візьме на себе основне навантаження пасажирських перевезень на житловому масиві. Цей проект допоможе скоротити час, який кияни проводять у транспорті, дістаючись своїх місць роботи або домівки. Трамвай стане тимчасовою альтернативою метро, а після його будівництва – зручним додатком до транспортної інфраструктури масиву», – зазначив О.Попов.

Міська влада вирішила, що до кінця цього місяця кияни користуватимуться новим швидкісним трамваєм безкоштовно. Після цього мешканці Троєщини зможуть діставатися правобережної частини Києва, користуючись комбінованим квитком, вартість якого становитиме 2 грн. Квиток можна буде використовувати для проїзду власне у трамваї (прокомпостувавши його з однієї сторони), а потім і у міській електричці (прокомпостувавши з іншої сторони). Особливістю нового комбі-квитка є те, що його повторне використання у турнікетах неможливе.

«Комбінований квиток не лише зручний у використанні, а й дозволяє пасажирам економити, адже його вартість на 1,2 гривні дешевша, ніж вартість квитків на трамвай та на електричку, придбаних окремо. Якщо ця практика виявиться успішною і сподобається киянам – будемо поширювати її на все місто», – поінформував голова КМДА.

У міжпіковий час, коли кільцева електричка не працюватиме, рух швидкісного трамвая буде організовано від станції «Милославська» до «Генерала Ватутіна», де пасажири зможуть скористатися послугами спеціального нового тролейбусного маршруту №28 прискореного режиму руху. Він курсуватиме до залізничної станції «Зеніт» через станцію метро «Петрівка». Середній рух інтервалу тролейбусів становитиме 5 хвилин.

Як зазначають в КМДА, пасажири зможуть діставатися кільцевої електрички двома маршрутами: швидкісним №4 (ст. «Милославська» – залізнична платформа «Троєщина-2») та трамваєм №5 (ст. «Вул. О. Сабурова» – залізнична платформа «Троєщина-2»). Підкреслимо, що на маршруті №4 оплата проїзду здійснюватиметься за допомогою встановлених на станціях турнікетів, а на маршруті №5 – електронних компостерів у салонах трамваїв.

На обох маршрутах працюватиме 15 трамваїв: 10 нових односкладових та 5 двоскладових, які капітально відремонтовані. Інтервал руху на маршруті №4 становитиме близько 4 хвилин, а на маршруті №5 – 12 хвилин.