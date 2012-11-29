Долар на міжбанку росте

У четвер, 29 листопада, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,1880/8,1970 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту підвищилися – 0,2643/47, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 10,6195/10,6350. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,2971/73 (середа - 1,2924/26).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.