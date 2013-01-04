В українській армії створюється військово-річковий флот

Про це УНІАН повідомили у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України.

Місцем дислокації дивізіону річкових кораблів, управління якого сформовано в Одесі, стане Практична гавань Західної військово-морської бази Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки командира Західної військово-морської бази капітан 2-го рангу Ігор Зайцев, новий дивізіон призначений для несення служби на прикордонних ріках, озерах, лиманах, а також зовнішніх рейдах та прибережних акваторіях. Планується, що у 2013 році до його складу введуть перші два броньовані артилерійські катери проекту “Гюрза-М”, закладені у жовтні на публічному акціонерному товаристві “Завод “Ленінська кузня” у Києві, тоді ж розпочнеться підготовка екіпажів. А у 2014 році буде повністю завершено формування дивізіону, укомплектованого новими катерами цього типу.

В Міноборони зазначили, що в українських Військово-Морських Силах дивізіон стане унікальною частиною, адже раніше річкових сил в складі українського війська не було. Той спадок, який наша держава отримали від Радянського Союзу, здебільшого був переданий у прикордонні війська.

Сьогодні триває злагодження особового складу управління дивізіону, вивчається тактика дій річкових катерів, особливості взаємодії з іншими з’єднаннями та частинами Збройних Сил України.

Командиром частини призначено капітана 3-го рангу Романа Кодимського, який має досвід успішного командування дивізіоном кораблів охорони та забезпечення Західної військово-морської бази. «Цей офіцер добре знає акваторію, місцевість, особливості застосування кораблів даного класу», – зазначив І.Зайцев.

Відбір військовослужбовців для служби у новому дивізіоні відбувається на конкурсній основі. Кандидати повинні мати відмінні знання та навички, необхідні для виконання посадових обов’язків, з тактичної, тактико-спеціальної, технічної і фізичної підготовки, іноземної мови, навігації тощо.

Водночас у Західній військово-морській базі проводиться комплекс заходів щодо повного забезпечення дивізіону річкових кораблів усім необхідним – обмундируванням, харчуванням, грошовим утриманням, готуються місця для проживання та відпочинку особового складу.

«Ще до Нового року ми тимчасово передали до складу дивізіону три однотипних артилерійських катери з екіпажами дивізіону кораблів охорони та забезпечення», – сказав І.Зайцев і додав, що вони залучатимуться до виконання різних завдань, зокрема, з удосконалення тактики дій дивізіону.