Долар і євро на міжбанку ростуть

У четвер, 10 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги з долара США відкрилися зростанням котирувань, що продовжується, – 8,1200/8,1500 грн/дол.

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Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2677/82, котирування з євро-гривні пішло вгору – 10,6070/10,6480. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3063/65 (середа - 1,3080/82).

У середу Нацбанк на ринок не виходив.