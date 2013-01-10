Долар і євро на міжбанку ростуть
11:14, 10 січня 2013Суспільство
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Торги на міжбанку відкрилися зростанням котирувань - 8,1200/8,1500 грн/дол., з євро - 10,6070/10,6480 грн/євро.
Учора Нацбанк на ринок не виходив
У четвер, 10 січня, на міжбанківському валютному ринку України торги з долара США відкрилися зростанням котирувань, що продовжується, – 8,1200/8,1500 грн/дол.
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Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2677/82, котирування з євро-гривні пішло вгору – 10,6070/10,6480. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3063/65 (середа - 1,3080/82).
У середу Нацбанк на ринок не виходив.
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