На завтра синоптики обіцяють дощ із мокрим снігом

Завтра, 4 лютого, в Україні утримається хмарна погода з дощем і мокрим снігом.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Зокрема, за даними синоптиків, вночі на більшій частині території мокрий сніг і дощ, на заході сніг, в карпатському регіоні подекуди складні відкладення; вдень у східній частині, Приазов'ї та Криму дощі, на решті території місцями невеликі, на Закарпатті помірні опади, лише у північній частині без істотних опадів.

На дорогах, крім півдня, ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, крім північних та більшості центральних областей, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура впродовж доби у східних та південних областях 1-6° тепла, в Криму до 10°; на решті території вночі 0-5°, на заході до 8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла (в Карпатах вночі 8-13°, вдень 1-6° морозу).

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями. Вночі дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°.