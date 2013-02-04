Долар на міжбанку росте

У понеділок, 4 лютого, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями – 8,1420/8,1470 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2717/21, котирування з євро-гривні пішли вниз – 11,0765/11,0850. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3602/04 (п'ятниця – 1,3621/23).

У п'ятницю, 1 лютого, Нацбанк на ринок не виходив.