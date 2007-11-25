Цюрупинськ хочуть перейменувати

Депутати Цюрупинської міської та районної рад, а також місцево козацтво звернулися до Президента України з листом-клопотанням, в якому від імені 30-тисячної громади м.Цюрупинська просять про підтримку у поверненні Цюрупинську його історичної назви – Олешки.

Як передає кореспондент УНІАН, міська рада Цюрупинська прийняла рішення №296 від 21 листопада 2007 року про повернення місту історичної назви. Зокрема в рішенні, підписаному міським головою Г.ГРИБОВСЬКОЮ спеціалістам міськвиконкому доручено розробити проект програми повернення історичної назви місту "Олешки" та винести на розгляд сесії Цюрупинської міської ради. Також зазначеним рішення заступнику міського голови з питань планування бюджету та фінансів доручено провести розрахунки коштів, необхідних для виконання робіт з повернення історичної назви місту.

В листі до Президент України, зокрема, вказано, що необхідність перейменування викликана неодноразовими зверненнями громадян. Тому, керуючись ст.31 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", виконком Цюрупинської міської ради та місцева громада просять Президента України передбачити необхідні кошти у державному бюджеті.

За словами херсонського губернатора Бориса СІЛЕНКОВА, до облдержадміністрації надходили пропозиції про перейменування населених пунктів. За його словами, найбільше пропозицій щодо перейменування стосується міста Херсона.

20 листопада сплив термін подання списків ОДА стосовно перейменування назв населених пунктів, вулиць, площ та пам’ятників, присвячених подіям і діячам комуністичного режиму 1917-1991 років.

Довідка УНІАН. Місто Цюрупинськ (до 1928 - Олешки), районний центр Херсонської області, засноване 1784 року. На його місці була Олешківська Січ. В 1928 році місто Олешки було перейменоване на Цюрупинськ, на честь радянського діяча Олександра Цюрупи.

На схід від міста знаходяться Олешківські піски - найбільша пустеля Європи.