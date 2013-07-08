Головне за день: огляд топ-новин

На виборах у Севастополі переміг мільярдер

На проміжних виборах до Верховної Ради в 224 окрузі в Севастополі переміг мільярдер Вадим Новинський. Новинський набрав 53,41%, комуніст Василь Пархоменко – 32,19%, самовисуванець Василь Зеленчук – 6,42% і єдиний кандидат від опозиції Дмитро Білоцерковець – 3,35%.

Мега-катастрофа у Канаді: загиблих п'ятеро, зниклих безвісти - десятки (відео)

У канадській провінції Квебек триває розслідування обставин великої залізничної катастрофи, у якій вибухнули цистерни з нафтою. За останніми підтвердженими даними, загиблих - п'ятеро.

Золотовалютні резерви України впали до мінімума за 6 років

До такого низького рівня резерви не опускалися жодного разу з квітня 2007 року, коли вони склали $ 23,48 млрд. Розмір валютних резервів тепер значно нижче, ніж навіть на початок фінансової кризи - на 1 вересня 2008 року Україна накопичила $ 38,06 млрд. При цьому зараз у структурі валютних заощаджень перебуває $ 6,4 млрд, які держава має повернути МВФ. Власні кошти України складають всього $ 16,7 млрд.

ЗМІ: У результаті штурму штаб-квартири гвардії в Каїрі загинуло 70 осіб

Група озброєних людей напала рано вранці в понеділок на штаб-квартиру республіканської гвардії в Каїрі. У відповідь військові також застосували зброю. Досі затримано близько 200 учасників заворушень. За словами очевидців, нападники досі переховуються в розташованих неподалік мечетях і житлових будинках. Релігійне угруповання "Брати-мусульмани", яке підтримує відстороненого від влади екс-президента Єгипту Мохаммеда Мурсі, закликало народ країни до повстання проти військової влади.

Прокуратура розслідує смертельне побиття регіонала - є один затриманий

У Донецькій області прокуратура проводить розслідування за фактом нападу на депутата райради від Партії регіонів Олександра Аксьонова, яке призвело до його смерті. Нагадаємо, в одному із селищ Костянтинівського району стався напад на депутата районної ради. У результаті бійки, яка виникла між представником влади і п'ятьма невідомими, чоловік 1964 року народження одержав смертельні травми, від яких помер у місцевій лікарні. Пошкодження різного ступеня тяжкості отримали також двоє родичів загиблого.

ВАСУ відмовився відкривати «газову» справу проти Ющенка

Вищий адмінсуд України відмовився відкривати справу за позовом до екс-президента Віктора Ющенка щодо його втручання в хід газових переговорів з Росією та видачі директив голові "Нафтогазу".

ВООЗ скликає надзвичайний комітет через новий вірус MERS

Оголошення ВООЗ пролунало на тлі занепокоєння вчених і медиків 79 випадками захворювання і 42 смертями, викликаними близькосхідним респіраторним синдромом (MERS). Дослідники вважають, що MERS передався людині від тварин, але доказів поки немає. Вони також поки не розуміють, як саме поширюється захворювання, як воно інфікує жертв і чи може людина бути носієм вірусу, при цьому не хворіючи.