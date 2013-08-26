Завтра в Україні дощитиме

Завтра, 27 серпня, в Україні буде хмарна з проясненнями погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, очікуються грозові дощі в Одеській області, у карпатському регіоні та на Вінниччині. Вдень у Миколаївській і Кіровоградській областях пройдуть сильні дощі. Лише у північній частині пройде невеликий дощ, у Криму - без істотних опадів.

Вітер переважатиме східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 8-13°, вдень 18-23°; у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі 12-17°, вдень 23-28°; у Криму вночі 15-20°, на узбережжі до 25°, вдень 28-33°.

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ. Температура на Київщині вночі 8-13°, вдень 18-23°. У м. Києві дощитиме, температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.

26 серпня температура води становила в Чорному та Азовському морях 23-25°; в Дніпрі біля Києва 21 °.