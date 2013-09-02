У Криму оголошено штормове попередження

Як повідомили УНІАН у прес-службі рятувального відомства, вдень 3 вересня і упродовж доби 4 вересня в Криму очікуються сильні дощі та грози.

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Також у середу можливі шквали. Швидкість північно-західного вітру досягатиме 20 метрів за секунду.

У ДСНС нагадують: під час сильного вітру не слід стояти біля ліній електропередач, старих будов і сухих дерев.