Головне за день: огляд топ-новин

Долар на міжбанку доріс до 8,20 грн

У середу, 18 вересня, на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котування гривні до долара знизилися до 8,2000/8,2050 грн/дол порівняно з 8,1955/8,2005 грн/дол. на 12:00.

Російський міністр назвав ситуацію в економіці РФ найгіршою з часів кризи

Голова Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв вважає незадовільними темпи зростання ВВП Росії в 2013 році і зазначає, що зараз ситуація в економіці є найгіршою з моменту світової кризи 2008 року

ЗМІ: Клюєв очолив передвиборчий штаб Януковича

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Андрій Клюєв став головою передвиборного штабу Віктора Януковича

Це рішення було прийнято на засіданні політради партії, де також обрали Клюєва і Бориса Колеснікова заступниками голови партії та виключили з політради деяких її старих членів, зокрема, екс-ректора Петра Мельника.

Кабмін схвалив проект Угоди про асоціацію між Україною та ЄС

Кабінет міністрів України сьогодні схвалив проект Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Виступаючи з цього приводу, прем’єр-міністр України Микола Азаров наголосив, що угоду в разі потреби можна буде переглядати в процесі політичного діалогу між Україною та ЄС. "Важливо й те, що Угода про асоціацію – не догма. Передбачена можливість її періодичного перегляду. Це рівноправний міжнародний договір." - сказав він.

У той же час, голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський нагадав, що асоціація з ЄС вимагає не тільки здійснення формальних правових процедур, але і виконання політичних умов.

Також Азаров вважає, що Угода про асоціацію між Україною та ЄС може відкрити нові перспективи співпраці Києва з країнами Митного союзу.

Крім того, він заявив, що підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Європейським Союзом надасть Україні можливість розвиватися в соціальному і економічному напрямі таким чином, як очікує більшість населення України.

Яценюк каже, що в уряду "погано з пам’яттю", бо Угоду з ЄС парафували ще рік тому

“В уряду або з пам’яттю погано, або не відають, що творять. Кабінет міністрів уже приймав рішення про парафування угоди. Там вже підпис урядовий стоїть, щоправда, майже рік пройшов від того моменту, як ця угода була парафована”, - зауважив Яценюк.

Також голова фракції Батьківщини не бачить сигналів про стабілізацію української економіки.

Яценюк зазначив, що занепокоєння викликають декілька макроекономічних індикаторів. Зокрема, протягом 12 місяців в Україні відбувається стабільне падіння промислового виробництва, підкреслив він.

Рада відмовилася встановити мораторій на закриття сільських шкіл

Верховна Рада не підтримала проект постанови про запровадження мораторію на закриття навчальних закладів системи загальної середньої освіти, розташованих у сільській місцевості.

Ювілейний Ялтинський форум відкриють президенти України та Литви

Президент України Віктор Янукович і Президент Литовської Республіки Даля Грібаускайте офіційно відкриють 10-у Ялтинську щорічну зустріч "Україна та світ в епоху змін: фактори успіху" 20 вересня.

У Києві з'явиться єдиний електронний квиток на маршрутки

Під час поїздки в громадському транспорті голова КМДА Олександр Попов розповів про те, що єдиний електронний квиток з'явиться і в маршрутках.

"Але буде це трохи пізніше", - сказав Попов

Україна за 8 місяців імпортувала газу на $ 6,5 мільярдів

Україна в січні-серпні 2013 року імпортувала газу в грошовому вираженні на загальну суму 6,45 млрд дол., повідомляє Міністерство доходів і зборів України.

При цьому Міндоходів не наводить порівняльних даних за аналогічний період 2012 року.

Кіпр планує зняти всі обмеження на банківські операції

Кіпрська влада до січня 2014 року планує зняти всі обмеження на банківські операції, які діють з березня.

Президент Республіки Кіпр Нікос Анастасіадіс запевнив міжнародних кредиторів, що його країна зробить все для успішного виконання угоди про умови виділення антикризової допомоги з метою відновлення економічної активності на Кіпрі

Безпека Чорнобильської АЕС обходиться у 50 мільйонів євро щорічно

Підтримка безпечного стану майданчика Чорнобильської АЕС і проведення робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків станції держбюджету щорічно обходиться в 50 млн євро.

З моменту зупинки станції на підтримку в безпечному стані майданчика і проведення робіт, пов'язаних зі зняттям з експлуатації за рік виділяють близько 50 млн. євро з державного бюджету», - повідомив генеральний директор ЧАЕС Ігор Грамоткін.

Платежі при оформленні закордонного паспорту визнали законними

17 вересня Вищий адміністративний суд України прийняв рішення, яким повністю задовольнив касаційну скаргу Управління ДМС у Запорізькій області, скасував постанову Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 19 лютого 2013 року у справі за позовом мешканця Запорізької області Ж. з питань оплати послуги з оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон та залишив у силі рішення суду першої інстанції, яким заявнику було відмовлено у задоволенні позову.

Основною вимогою позивача було оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон із сплатою лише 170 грн. (державне мито), тоді як постановами Кабінету міністрів України передбачено сплату, окрім державного мита, вартості адміністративної послуги та вартості бланку паспорта.