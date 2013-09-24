Головне за день: огляд топ-новин

На Львівщині став падати рейтинг «Свободи» і «Батьківщини» - опитування

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчої неділі, то 29,8% жителів Львівщини проголосували б за об’єднану партію «Батьківщини» і «Фронту змін», 20,9% – за Свободу, 20,8% – за УДАР.

Генсек ООН закликав припинити поставки зброї всім сторонам конфлікту в Сирії

"Нас навряд чи задовольнить знищення хімічних озброєнь, коли ширші військові дії руйнують Сирію", - підкреслив Пан Гі Мун. За його словами, найбільше жертв загинули від звичайних озброєнь.

Генпрокуратура просить РФ передати Україні справу рибалки Федоровича

Генеральна прокуратура України звернулася до Генеральної прокуратури Росії щодо можливості передачі кримінального провадження щодо українського рибалки Олександра Федоровича для подальшого розслідування правоохоронними органами на території України

Мінекономрозвитку РФ прогнозує уповільнення зростання економіки в країні

Міністерство економічного розвитку Російської Федерації прогнозує уповільнення темпів зростання економіки в країні до 2016 року.

Символ Криму замок «Ластівчине гніздо» законсервують

У Криму призупинять на зиму відвідання палацу-замку "Ластівчине гніздо" - одного з символів півострова - через заплановану реставрацію об'єкту.

Образа "носія російської мови" обійшлася Фаріон у 20 тисяч гривень

Нардеп від КПУ відсудив у нардепа фракції «Свобода» 20 тис. грн моральної шкоди за образу його як носія російської мови.

Щоправда, пізніше Фаріон заявила, що не виплачуватиме народному депутату від КПУ Олександру Зубчевському призначену судом моральну шкоду і оскаржить це рішення

Ігор Коломойський заперечив чутки про продаж медіагрупи "1+1"

Бізнесмен повідомив, що не буде продавати компанію "1+1 Медіа", навіть якщо йому надійде відповідна пропозиція.

Дощі можуть позбавити українських фермерів мільйона тонн соняшнику

Уповільнення темпів збору соняшнику через дощову погоду, яка переважає в Україні вже декілька тижнів, може спричинити собою втрату до 1 млн. тонн цієї культури.

Власенко заявив, що проти захисників Тимошенко готуються кримінальні справи

Проти захисників екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Олександра Плахотнюка та Миколи Титаренка готуються кримінальні справи.

“Вчора від співробітників Служби безпеки України ми отримали інформацію, якій ми довіряємо на 100 відсотків. Про те, що проти Олександра Плахотнюка, який є захисником Юлії Тимошенко, найближчим часом будуть відкриті кримінальні справи", - заявив Власенко.

Україна перекрила кордон з Росією через африканську чуму

Прикордонники через поширення в Росії збудника африканської чуми свиней закривають рух транспорту в місцевих пунктах пропуску на Східній Україні.

Серед екіпажу затриманого росіянами судна в Арктиці є українець

Громадянин України перебуває на судні «Арктик-Санрайз», затриманому прикордонниками ФСБ Росії за акцію на захист Арктики біля платформи «Газпрому» в Печорському морі.

Словаччина не відкриє реверс газу для України без домовленостей з "Газпромом"

Словаччина не відкриє реверсного потоку газу до України, не маючи попередніх домовленостей про такий реверс з постачальником газу – російським монополістом «Газпромом».

Про це повідомив журналістам голова Представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. «Словаччина не має цілковитої ясності і можливості для відкриття реверсного потоку до України без домовленостей з «Газпромом», який постачає цей газ», - сказав Томбінський.

КС дозволив призначати суддів пожиттєво

Законопроект про внесення змін до Конституції щодо посилення гарантій незалежності суддів не суперечить вимогам статей 157 і 158 Конституції України.

Відповідний висновок у справі за зверненням Верховної Ради оприлюднив сьогодні Конституційний Суд України.

«Укрзалізниця» і Škoda разом виготовлятимуть пасажирські електровози

«Укрзалізниця» з компанією Skoda Transportation виготовлятимуть двосистемні пасажирські електровози, які здатні працювати на двох видах струму, - змінному і постійному, що у свою чергу позитивно позначиться на графіку курсування поїздів.

"Евтаназія по-українськи": Росіянам на центральному ТБ передбачили крах України (відео)

Державне центральне телебачення Росії продовжує пропагувати крах України у зв'язку з наміром підписати угоду про асоціацію з Європейським Союзом.

Помер в.о. мера Миколаєва Володимир Коренюгін

Помер виконувач обов'язків Миколаївського міського голови, секретар міської ради Володимир Коренюгін.

Янукович у Нью-Йорку поспілкувався з Обамою

Президент України Віктор Янукович взяв участь в офіційному прийомі від імені Президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами у Нью-Йорку в рамках 68-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

В Україні батьки обурені через "благодійні" внески у школах та дитсадках (відео)

Батьки, які готові платити за добрі умови своїх дітей у школі та дитсадку, дедалі частіше обурюються, бо не знають, на що керівництво витрачає кошти.