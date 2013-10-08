Головне за день: огляд топ-новин

Капітан Costa Concordia навмисне підвів лайнер до берега

Капітан італійського круїзного лайнера Costa Concordia Франческо Скеттіно провів судно в 10 разів ближче до острова Джильо, порівняно з передбаченим маршрутом.

За його словами, траєкторія руху була змінена з 5 миль до 0,5 миль від Джильо. Правилами передбачено, що лайнери повинні проходити на великій відстані від острова, по центру протоки, що відокремлює його від Тірренського узбережжя. За свідченням Іаккаріно, Скеттіно хотів проробити подібний маневр ще тижнем раніше, проте тоді не дозволяли погодні умови.

Сотні співробітників Держдепу США відправлені у вимушені відпустки

Сотні співробітників держдепартаменту США відправлені у вимушені відпустки через припинення фінансування держустанов.

Сирію підозрюють у таємному переміщенні хімзброї

Сенатори США Джон Маккейн і Ліндсі Грем, відомі закликами до військових дій проти Сирії, виступили в понеділок з вимогою перевірити повідомлення про те, що сирійська влада нібито таємно переміщує наявну у неї хімічну зброю.

Володимир Кличко назвав ім'я цікавого йому суперника

Після перемоги над Олександром Повєткіним у Москві Володимир Кличко назвав наступного цікавого для себе суперника.

"Існує такий здоровезний, політкоректно висловлюючись, афроамериканець. Звуть Деонтей Вайлдер. Зріст у нього - за 2 метри, розмах рук - 213 сантиметрів. Провів на професійному рингу 29 боїв, здобув 29 перемог. А в серпні цього року нокаутував білоруса Сергія Ляховича. От мені здається - зустріч з ним була б дуже цікава", - сказав Володимир Кличко

В Україні до опалення підключено 90 % житлових будинків - Вілкул

В Україні до опалення підключено 158 тис. 572 житлових будинки або 90 % у всіх 27 регіонах.

Онищенко до сих пір має претензії до Roshen

Головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко заявляє, що претензії до якості продукції кондитерської корпорації Roshen залишаються.

«Можна звернутися до Єврокомісії, можна звернутися в ООН, можна ще знайти якісь міжнародні інститути - але умова одна: пред'явіть нам виробництво і ми на нього подивимося, пред'явіть національну систему контролю за якістю», - сказав Онищенко.

МЗС не веде переговорів щодо лікування Тимошенко за кордоном

МЗС України не веде переговорів щодо лікування екс -прем'єр-міністра Юлії Тимошенко за кордоном.

Посол Австрії пообіцяв українцям дешеві продукти в разі підписання Угоди про асоціацію

Посла здивувало, що більшість товарів в Україні дорожче, ніж в Австрії .

Надзвичайний і Повноважний Посол Австрії в Україні Вольф Дітріх Хайм переконаний, що після підписання угоди про створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом рівень цін в Україні знизиться.

Україна повинна сплатити МВФ 2,7 млрд дол до кінця листопада - Fitch

Україні належить сплатити Міжнародному валютному фонду за кредитами та відсотками 2,7 млрд дол до кінця листопада, йдеться в коментарі міжнародного рейтингового агентства Fitch.

ЗМІ: Мобільні ув’язненим ніхто не дозволяв

Інформація про дозвіл ув'язненим користуватися мобільними телефонами, яка з'явилася в більшості українських ЗМІ, не відповідає дійсності.

Мобільні телефони ні ув'язненим, ні навіть засудженим до обмеження волі не дозволяли. У цьому можна переконатися, прочитавши текст ухваленого і вже підписаного закону, повідомляє Українська Правда .

Названо лауреатів Нобелівської премії з фізики

Нобелівська премія з фізики в 2013 році була присуджена бельгійцю Франсуа Енглерому і англійцю Пітеру Хіггсу за теорію, яка пояснюває придбання маси мікрочастинками.

Митний референдум: ЦВК відмовила в реєстрації ініціативної групи

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації ініціативної групи з проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою щодо вступу України до Митного союзу.

Янукович забрав у Табачника Держслужбу інтелектуальної власності

Президент України Віктор Янукович підписав указ, згідно з яким діяльність Державної служби інтелектуальної власності спрямовується і координується Кабінетом міністрів через міністра економічного розвитку і торгівлі України.