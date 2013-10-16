Головне за день: огляд топ-новин

Бірюльовський вбивця визнав свою провину

Затриманий у вівторок ввечері поліцією Орхан Зейналов, підозрюваний у резонансному вбивстві молодої людини в Бірюльово, неофіційно визнав провину неофіційних розмовах з оперативниками. Він є головним підозрюваним у вбивстві жителя Бірюльово Єгора Щербакова. Молодий чоловік був зарізаний біля свого будинку після того, як заступився за свою дівчину. Вбивство викликало суспільний резонанс і масові заворушення в районі.

В Україні почалася виборча кампанія у проблемних округах

Сьогодні в Україні розпочалась виборча кампанія для проведення 15 грудня повторних виборів народних депутатів в одномандатних виборчих округах № 94, 132, 194, 197 та 223. Висування кандидатів у депутати розпочинається з першого дня виборчого процесу і закінчується за 40 днів до дня голосування (з 16 жовтня до 4 листопада).

У Росії змінили вирок Навальному

Кіровський обласний суд замінив обвинуваченому в шахрайстві Олексію Навальному п`ять років ув`язнення на п`ятирічний умовний термін. Другому фігуранту "справи Кіровлісу" Петру Офіцерову призначено чотири роки умовно. Також суд зобов`язав їх двічі на місяць з`являтися за місцем прописки. Як повідомлялося, суд у Кірові 18 липня засудив Навального до п`яти, а його співучасника Офіцерова - до чотирьох років позбавлення волі. З фігурантів справи про розкрадання майна КОГУП "Кіровліс" стягнуто мільйон рублів збитку, їх взяли під варту в залі суду. Проте наступного дня Кіровський облсуд задовольнив подання прокуратури, частково змінивши вирок, і обидва фігуранти були звільнені з-під варти.

Матч Англія-Україна потрапив до десятки ключових за версією ФІФА

Матч України з Англією став ключовим у відбірковій групі Н до Чемпіонату світу-2014 за версією Міжнародної федерації футбольних асоціацій. У кожній з дев'яти відбіркових груп експерти ФІФА обирали найбільш значущий матч. А в групі F вони обрали навіть дві гри. Це протистояння Ізраїлю і Португалії в Тель-Авіві і Лісабоні, де фаворити з Португалії двічі зіграли внічию, втратили чотири очки і дозволили збірній Росії посісти підсумкове перше місце у групі і безпосередньо потрапити на ЧС до Бразилії, минувши стадію плей-офф.

Шанси України на підписання Угоди з ЄС швидко зменшуються - євродепутат

Україна через досі не вирішене питання екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко зменшує шанси на підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Про це йдеться у коментарі віце-голови Європейської народної партії Яцека Саріуш-Вольського. "Часу вже немає, і шанси України на підписання Угоди про асоціацію в листопаді на саміті "Східного партнерства" у Вільнюсі швидко зменшуються. України повинна негайно продемонструвати справжній прогрес. Якщо цього не зробить, то Євросоюз не підпише угоду виключно на базі чистої риторики", - заявив він. Саріуш-Вольський заявив, що Євросоюз не планує змінювати висунуті раніше Україні умови для підписання Угоди про асоціацію, і нагадав, що серед них є питання вибіркового правосуддя.

Посли США та ЄС провели в лікарні тригодинну зустріч з Тимошенко

Посол США в Україні Джеффрі Пайєтт і голова Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінський провели тригодинну зустріч з екс-прем'єр-міністром Юлією Тимошенко у ЦКЛ “Укрзалізниці” у Харкові. Після зустрічі Пайєтт і Томбінський підійшли до журналістів та коротко прокоментували свій візит. За словами Томбінського, з Тимошенко вони обговорили низку політичних питань, питання роботи місії Кокса-Кваснєвського, питання підписання Угоди про асоціацію з ЄС та питання “ситуації, у якій вона сьогодні знаходиться”. Томбінський зауважив, що посли побачили Тимошенко “у ментальній добрій формі, зважаючи на обставини, в яких вона сьогодні є”.

"Компроміс" від ЄС: Тимошенко платить штраф і на 3 роки втрачає громадянські права

Підготовлений місією Європарламенту компромісний варіант вирішення проблеми екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко передбачає втрату нею громадянських прав на три роки і виплату штрафу в розмірі близько 200 млн доларів. Про це написав у своєму блозі депутат Європарламенту Марек Сівець, коментуючи презентований вчора звіт місії Александра Кваснєвського і Пета Кокса.

За рік українців стало менше майже на 100 тисяч

Чисельність населення України станом на 1 вересня 2013 року становила 45,461 тис. осіб, що на 3,3 тис. менше від показника на 1 серпня поточного року і на 97,4 тис. менше, ніж на аналогічну дату минулого року. Коефіцієнт природного приросту склав «мінус» 3,6 на тисячу жителів України.

Лідери сенату США оголосили про короткостроковий бюджетний компроміс

Лідери демократів і республіканців у сенаті США оголосили в середу деталі бюджетного компромісу, запропонованого на розгляд обом палатам конгресу. За словами лідера демократичної більшості в сенаті Гаррі Ріда, законопроект передбачає фінансування бюджету до 15 січня 2014 року і розширення ліміту на запозичення до 7 лютого.