Уряд переніс ЗНО для випускників Донбасу

При цьому луганські й донецькі випускники для тестування зможуть обрати й інший регіон, ідеться в сюжеті спецвипуску ТСН.

"Рекомендуємо Міносвіти передбачити можливість перенесення тестувань дітей у зв'язку із загрозою життя і з неможливістю доставити тести", - заявив віце-прем'єр-міністр Олександр Сич.

Читайте такожНа Донеччині сепаратисти залишили дітей фактично без доступу до освіти та продуктів Кримські випускники складатимуть тести на основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання і на материковій частині України. Цим абітурієнтам уряд порадив приїхати на місце тестування заздалегідь, оскільки цілком можливі проблеми з графіком поїздів після 1 червня. Раніше повідомлялося, що ЗНО на Сході України відбудеться з посиленими заходами безпеки.