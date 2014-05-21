Уряд переніс ЗНО для випускників Донбасу

01:03, 21 травня 2014
Суспільство
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Уряд спільно з центром оцінювання знань абітурієнтів вирішив перенести тестування в двох областях Донбасу з 3 червня на 11 липня. 

ЗНО для Донбасу перенесли на місяць / ТСН

При цьому луганські й донецькі випускники для тестування зможуть обрати й інший регіон, ідеться в сюжеті спецвипуску ТСН.

"Рекомендуємо Міносвіти передбачити можливість перенесення тестувань дітей у зв'язку із загрозою життя і з неможливістю доставити тести", - заявив віце-прем'єр-міністр Олександр Сич.

Читайте такожНа Донеччині сепаратисти залишили дітей фактично без доступу до освіти та продуктів Кримські випускники складатимуть тести на основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання і на материковій частині України. Цим абітурієнтам уряд порадив приїхати на місце тестування заздалегідь, оскільки цілком можливі проблеми з графіком поїздів після 1 червня. Раніше повідомлялося, що ЗНО на Сході України відбудеться з посиленими заходами безпеки.

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